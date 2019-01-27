Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Türkiye'den ayrılıyor. Quaresma'nın ayrılık tarihi ise 29 Ocak Salı. Fotomaç yazarı Turgay Demir, Ricardo Quresma konusunda yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı.
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor...27 Ocak 2019, Pazar
- Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor...
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