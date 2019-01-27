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Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor...

27 Ocak 2019, Pazar

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Türkiye'den ayrılıyor. Quaresma'nın ayrılık tarihi ise 29 Ocak Salı. Fotomaç yazarı Turgay Demir, Ricardo Quresma konusunda yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı.


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