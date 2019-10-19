Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü BJK maçı canlı anlatım izle 19.10.2019 16:13

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek. Lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlı ekip Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönüp gelecek hafta oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesi moral bulmak hedefinde. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki, Ankaragücü BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

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Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında siyah-beyazlılar 68, sarı-lacivertliler 8 kez kazandı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sında galip geldi, 6 kez yenildi.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın komutuyla başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.