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Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finali (özet) | 57. ZTK Kupası Galatasaray'ın...

15.05.2019 23:25

57. Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray kazandı. İşte Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan, nefes kesen Akhisarspor- Galatasara karşılaşmasının geniş özeti ve Galatasaray'ın kupayı kaldırdığı anlara dair görüntüler...


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