Müge Anlı'da canlı yayında yasak aşk cinayeti itirafı!
17 Şubat 2018, Cumartesi
İstanbul’da işadamı Sabri Altunbay’ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, Müge Anlı’nın programında canlı yayında yapılan itirafla çözüldü. Bu itirafın ardından Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş, stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. İşte cinayetin yasak aşk yüzünden işlendiğinin ortaya çıktığı itiraf anı...
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