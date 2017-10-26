Yol Durumu

Hayatımda bir tek kadını sevdim...

25 Ekim 2017, Çarşamba
"Artık birbirimize söyleyecek bir şeyimiz kalmadı!"
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