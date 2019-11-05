Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın korku dolu anları: Anne çok korkmaya başladım! 05.11.2019 17:50

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın korku dolu anları ve o sırada annesinin attığı kahkahalar videoyu izleyenlerin tepkisini çekti. Kızı Melisa ile Miami tatilinde olan Şeyma Subaşı daha önce de kızına böcek yedirmeye çalıştığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlanmış ve büyük tepki almıştı. Şeyma Subaşı bu kez de üstü açık arabasıyla hız yaptığı ve arka koltukta oturan kızı Melisa'nın “Anne çok korkmaya başladım” dediği paylaşım ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kızı Melisa'yla birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı, burada çektiği bir video üzerinden yoğun bir şekilde eleştirildi. Arka koltukta oturan altı yaşındaki Melisa'ya aldırmadan üstü açık arabasıyla hız yapan Şeyma kahkahalar atarken arka koltuktan oturan kızın "Anne çok korkmaya başladım" dediği duyuluyor.

"BUNU YİYEBİLİRSİN ANNECİĞİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı videosunda, "Bunu yiyebilirsin annecim, bunlar böcek." ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu videosu sosyal medyada büyük tepki aldı.