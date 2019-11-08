Kosovalı Lady Gaga lakaplı Asya Gashi geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti 08.11.2019 14:57

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken Kosovalı Lady Gaga lakaplı Asya Gashi, öğle saatlerinde Range Rover marka lüks aracı ile Nişantaşı'ndaki bir eczaneye gitti. Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve ayağındaki terlikleri ile görenleri şaşkına çevirdi. Aceleyle girdiği eczaneden özel bir krem aldığı öğrenilen şarkıcı, koşar adım arabasına bindi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken "Kosovalı Lady Gaga" lakaplı şarkıcı Asya Gashi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Öğle saatlerinde lüks aracı ile eczaneye gelen Gashi, geceliği ile herkesi şoke etti.

Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve ayağındaki terlikleri ile görenleri şaşkına çevirdi. Girdiği eczaneden özel bir krem alan Gashi, muhabirleri görünce koşar adım aracına bindi. Ufak bir sağlık sorunu olduğu öğrenilen şarkıcı, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı. Genç şarkıcı, NBA yıldızı Tu Holloway ve Amerikalı rapçi Young M.A. ile aşk yaşamıştı.