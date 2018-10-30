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Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Anlaşmalı boşanmak istiyorum

30 Ekim 2018, Salı

Türkiye'yi sarsan skandalda bugün Gülcan Gürleyik, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlandı. Anlaşmalı boşanmak istediğini belirten Gülcan kızları Minel Nas'ı görmek istediğini söyledi. Mesut Gürleyik ise Gülcan Gürleyik'e güvenmediğini mahkeme kararını beklediğini dile getirdi. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar


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