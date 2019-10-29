Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın Miami'ye kiminle gitti 29.10.2019 17:46

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj atan Şeyma Subaşı, gündeme damgasını vurmuştu. Miami tatili ve para konusunda mesaj attığı görülen Şeyma Subaşı, daha sonra bir video ile konuya açıklık getirmişti. Şeyma Subaşı nihayet meşhur Miami tatiline gitti. Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın oraya kiminler gitti.

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta eski kocası Ilıcalı, canlı yayında telefonda bir şeyler gösterirken attığı mesajla magazin gündeminde uzunca bir süre konuşulmuş, Subaşı, ifşa olan mesajı nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı, canlı yayında ifşa olan mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.

Mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda ''Miami oteli ve parayla ilgili'' kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var...

Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.

Acun Ilıcalı ile Miami tatili ve para hakkında konuşan Şeyma Subaşı'nın bu olayların ardından ise o tatile kiminle gittiğini görenler şaşırmaktan kendini alamadı.

Subaşı, Miami tatiline Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan DJ Guido Senia ile beraber gitti.

İtalyan sevgilisiyle Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, tatilden paylaşımlarını sosyal medya Instagram'dan yaptı.

Öte yandan canlı yayında ifşa olmanın ardından Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, imaj değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin gözde kentinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı.

Saçlarının rengini uzun süre değiştirmeyen Subaşı, pembe boyalı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Şeyma Subaşı'nın bu değişimi de hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Şeyma Subaşı'nın ifşa olan mesajı hakkındaki açıklamaları ise şu şekildeydi:

- "Bizim Acun'la her zaman bir dialogumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili."

- "Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek."

- "Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım."

- "Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık."

"Diğer olayla ilgili zaten Healthyish'te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü."

"Bu arada az önce de Acun'la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi."