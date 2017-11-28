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Dava adamı Alparslan Türkeş 100 yaşında

25 Kasım 2017, Cumartesi
25 Kasım 1917’de doğan ve 4 Nisan 1997’de yaşamını yitiren MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş, 100’üncü doğum gününde anılıyor...
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