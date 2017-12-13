Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyeri

12 Aralık 2017, Salı
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan 20 yıl önce Cumhurbaşkanı , 'te 'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. 'ın siyasi kariyerini ve o günleri bir kez daha yakından bakalım.
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