Haberler Web TV Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

06 Kasım 2018, Salı

Sıla ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılan Ziynet Sali, gelen soru üzerine "Arkadaşlar saçmalamayın" dedi.


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