Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi müjdesi! Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar? 01.03.2019 10:11

Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi. Daha önce Vakıfbank'ın faiz indirmesiyle başlayan sürece Ziraat Bankası da dahil oldu. 120 aya kadar olan konut kredisi faiz oranları 1,28'e, 60 aya kadar olan ihtiyaç kredisi faiz oranları ise aylık 1,53'e indirildi. İşte Ziraat Bankası kredi faiz oranları ile ilgili detaylar...