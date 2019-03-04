"Zillet"çiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınladı 04.03.2019 12:59

31 Mart 2019 seçimlerine sayılı günler kala Gezici araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı. Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini söyleyen Zillet İttifakı yeni anket sonuçlarıyla bir şok daha yaşadı. Gezici araştırma şirketi tarafından paylaşılan anket sonuçlarında CHP'nin elinde olan iki büyükşehiri Cumhur İttifakı'nın kazandığı görülüyor. İşte yerel seçimler öncesi CHP'de şok etkisi yaratan o anket...