Zillet İttifakı'nın afiş oyunu

Millet İttifakı, kafaları karıştırdı. Adaylar sürekli parti değiştirmeye başladı. İYİ Parti’nin Bakırköy adayı Erzen, seçim afişlerine CHP’nin de logosunu koyarak seçmenlere göz kırptı. Gebze’de de SP adayı Burcu Çetinkaya’nın İYİ Parti afişleri de hala duvarlarda asılıydı...
Zillet İttifakı'nın afiş oyunu23.02.2019 10:16
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