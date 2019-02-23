Haberler Web TV Zillet İttifakı'nın afiş oyunu

Zillet İttifakı'nın afiş oyunu

23.02.2019 10:16

Millet İttifakı, kafaları karıştırdı. Adaylar sürekli parti değiştirmeye başladı. İYİ Parti’nin Bakırköy adayı Erzen, seçim afişlerine CHP’nin de logosunu koyarak seçmenlere göz kırptı. Gebze’de de SP adayı Burcu Çetinkaya’nın İYİ Parti afişleri de hala duvarlarda asılıydı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları