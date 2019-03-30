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Zillet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'ne şok! Mitinge sadece bir kişi katıldı

30.03.2019 15:50

CHP, İyi Parti ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın içinde yer alan Saadet Partisi'ne tabanından gelen tepkiler sürüyor. Bilecik'te SP'nin Yenipazar belediye başkan adayı Nureddin Şirin'in düzenlediği mitinge sadece bir kişi katıldı.


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