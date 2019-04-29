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Zap'a hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

29.04.2019 13:12

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 4 Nisan'dan bu yana toplam 159 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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