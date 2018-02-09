Zalim Esad'dan yine sivil katliamı!

21 / 8 17 / 6 14 / 5 -3 / -11 14 / 4 15 / 6 11 / 5 21 / 13 -7 / -12 12 / 7 18 / 9 16 / 4 15 / 5 17 / 0 5 / -2 14 / 5 13 / 0 5 / 0 11 / 4 17 / 3 16 / 7 14 / 9 13 / 3 10 / 3 18 / 9 15 / 1 16 / 6 14 / 3 14 / -2 12 / 1 1 / -8 12 / 4 16 / 5 11 / 9 12 / 3 8 / 1 19 / 9 12 / 0 15 / 3 13 / 8 17 / 10 18 / 8 10 / 5 17 / 5 4 / -9 7 / -1 12 / 0 12 / 5 12 / 4 13 / 3 19 / 7 16 / 8 15 / 6 12 / 3 13 / 2 17 / 7 14 / 6 19 / 12 16 / 4 11 / 0 12 / 6 14 / 2 13 / 8 22 / 8 10 / 8 17 / 9 15 / 10 15 / 9 11 / 7 12 / 1 18 / 8 14 / 6 12 / 6 9 / 5 9 / 7 13 / 0 14 / 6 6 / -2 16 / 9 10 / 4 16 / 8 Suriye'deki Beşşar Esad rejimi sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenliyor. Düzenlenen saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.