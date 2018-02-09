Yol Durumu

Zalim Esad'dan yine sivil katliamı!

08 Şubat 2018, Perşembe
Suriye'deki Beşşar Esad rejimi sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenliyor. Düzenlenen saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti.
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