Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü

Yunanistan'da bir televizyon programında Türkiye'nin arananlar listesinde yer alan teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ele alındı. Programda televizyon sunucusu TSK'nın operasyon görüntüleri karşısında korkuya kapıldı.
Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü19 Aralık 2018, Çarşamba
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