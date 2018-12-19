Haberler Web TV Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü

Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü

19 Aralık 2018, Çarşamba

Yunanistan'da bir televizyon programında Türkiye'nin arananlar listesinde yer alan teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ele alındı. Programda televizyon sunucusu TSK'nın operasyon görüntüleri karşısında korkuya kapıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları