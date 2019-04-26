Yüksek Seçim Kurulu'nun ara kararları ne anlama geliyor? İstanbul'da seçim tekrar olacak mı? 26.04.2019 01:56

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Yüksek Seçim Kurulu'nun ara kararlarını değerlendirdi.



Güler şöyle konuştu:

"298 sayılı seçim kanunun 112. maddesine göre delil tespiti durumunda bir kamu kurumdan bilgi istenirse en geç 7 gün içerisinde bu bilgileri temin eder ve Yüksek Seçim Kurulu'na gönderir. YSK da bu bilgileri toplayıp kararını oluşturur. YSK il ve ilçe seçim kurullarına yazı gönderdi. Bu bilgileri en kısa zamanda temin edin diye. YSK üyeleri bilgi ve belgeleri değerlendirecek ve kararını oluşturacak.

AYNI İTİRAZLAR SONUCU 3 İLÇEDE SEÇİM TEKRAR EDİLECEK

Bundan önce 3 ilçemizde seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Denizli Honaz, Kırıkkale Keskin'de ve Artvin Yusufeli'nde seçimler tekrar edilecek. Yine aynı bu kapsam içerisinde kısıtlılarla ilgili itirazlar vardı ilçe seçim kurullarına yazılar yazıldı bilgiler temin edildi ve karar oluşturuldu.

SEÇİM TEKRAR KARARI OLURSA NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK seçimin yenilenmesi halinde seçimlerin 2 Haziran'da yapılacağına dair bir takvim açıkladı. Gerçi 2009/72 sayılı mahalli idareler kanunu 25. maddesi var. Bu madde seçimin iptali halinde ilanın 60. günü ilk Pazar günü beyan ediyor. Ancak YSK'nın bu sürelerin daraltması yetkisi olduğu için 2 Haziran'ı ön görmüştü."