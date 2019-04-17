YSK'ya hangi delil ve belgeler sunuldu? Sunulan delil ve belgelerde neler var? 17.04.2019 13:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklamalarda bulundu. "İddiamız net, organize usulsüzlük yapıldı" diyen Yavuz, "Bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Partilerin denetimine uygun olmayan alanda bir şey oldu" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Yavuz, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP'li Kaftancıoğlu'na, "Acele etmeyin, biz daha suç duyurusunda bulunmadık, bulunacağız." dedi..