YSK gerekçeli kararı ne zaman açıklayacak? 19.05.2019 14:01

YSK'nın İstanbul'da büyükşehir belediye seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının gerekçesinin açıklanması bekleniyor. Peki YSK gerekçeli kararı ne zaman açıklayacak? A Haber muhabiri Levent Eke konu ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınında açıklarken, kritik günün pazartesi olduğuna dikkat çekti.

YSK 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Ama tartışmaları sürüyor. Çünkü YSK tartışmaları sona erdirecek gerekçeli kararını 11 günü aşkın süredir halen açıklamadı.

KISA KARARDA "SANDIK KURULU" DENİLDİ

YSK kısa kararında; "bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması" nedeniyle iptal kararı verildiği belirtildi. Yani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin "yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesi" iptal nedeni sayıldı.

ÖNCE 221 SANDIK KURULU BAŞKANIYDI

İptal toplantısında 221 sandık kurulu başkanının hiç sigorta kayıtlarının olmadığı belirlendi. Bir sandıkta ortalama 340 seçmenin oy kullandığı dikkate alındı. Her iki rakamın çarpımı sonucu ortaya çıkan 75 bin 140 rakamına bakıldı ve "bu rakam iki aday arasındaki farkın çok üzerinde, bu durum seçim sonucuna etkili" denilerek, iptal kararı verildi. Diğer sandık kurulu başkan ve üye tespitlerine de bu nedenle bakılmadı.

700'Ü AŞTI

Ancak daha sonra yapılan araştırma ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının sayısının 700'ü aştığı ifade edildi. Bu da 240 bin dolayında oya denk geliyor. Gerekçede bu rakam üzerinden değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.

SAYIM DÖKÜM CETVELİ MESELESİ

Ve bir diğer önemli husus. 123 sayım ve döküm cetvelinin mühürsüz, imzasız ya da boş olması. Bu rakamı bir sandıkta oy kullanan ortalama seçmen sayısı olan 340 ile çarpınca 42 bin dolayında bir rakama ulaşılıyor. Ancak bu husus YSK'nın kısa kararda belirtilmedi. Daha çok AK Parti kaynakları, tarafından bu durum iptal gerekçeleri arasında sayıldı. CHP kaynakları ise bu durumun iptal gerekçesi yapılamayacağı görüşünde. Bu durumun gerekçeli kararda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

7 ÜYE YAZIYOR

Tüm bu hususlar ve daha fazlasının netlik kazanması için gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor. Peki gerekçeli karar yazımında son durum ne? 11 üyenin tamamının katılımıyla gerçekleşen İstanbul görüşmesinde iptal kararı 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındı. Bu nedenle YSK'nın İstanbul seçimine dair iptal gerekçesini esasında 7 üye yazıyor.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Başkan Sadi Güven dahil 4 ret oyu kullanan üye muhalefet şerhlerini yazdı. Peki iptal yönünde oy kullanan 7 üye ne yapıyor? Birlikte gerekçe yazımı kararı aldılar. Kendi aralarında hafta başından beri toplanıp gerekçe yazımı gerçekleştirdiler ve büyük oranda gerekçeli kararlarına nihai şeklini verdiler. Tasnif ve imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın hafta başında açıklanması bekleniyor.