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YPG/PKK saflarında bir Alman!

07 Ocak 2019, Pazartesi

Terör örgütü PKK/YPG'ye katılım neredeyse sıfıra indi. Halk artık terör örgütünün gerçek yüzünü gördü ve ona sırtını döndü. Artık terör örgütü çocukları zorla dağa çıkaramıyor. Terör örgütü de bu yüzden Avrupa ülkelerinden çocukları kandırarak dağa çıkartıyor.


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