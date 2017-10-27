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'YPG'liler Rakka'yı yağmalıyor!'

26 Ekim 2017, Perşembe
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ele geçirdiği Rakka kentinin yağmalandığı belirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın ve ABD'nin hava saldırılarının harabeye çevirdiği kentte terör örgütü YPG'lilerin kent sakinlerinin evlerine geri dönmesine izin vermediği aktarıldı.
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