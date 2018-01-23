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YPG paçavrası böyle indirildi!

23 Ocak 2018, Salı
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti.
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