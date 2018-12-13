Sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlendi. Youtube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Emir K. kardeşler de gözaltına alındı.
Youtuber kardeşlere uyuşturucudan gözaltı!13 Aralık 2018, Perşembe
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