YouTube'da kirli oyun! Sokak röportajı adı altında Suriyeli kılığına giren provokatör böyle deşifre oldu 03.09.2019 16:27

YouTube'da yayın yapan bir kanalda Sokak röportajı adı altında Suriyeli kılığına girerek Türkiye karşıtı görüşlerle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışan provokatör deşifre oldu. İşte provokatörün üstünü bile değiştirmeden iki ayrı videoda iki ayrı tipi canlandırdığı o görüntüler....

YouTube'da yayınlanan bir videoda önce Suriyeli gibi konuşan kişi, "Para geliyor, ev geliyor. Biz burada mutluyuz. Kurtuluş Savaşı'nda benim dedelerim de savaştı. Daha çok maaş istiyoruz" diyor.

AYNI KİŞİ, AYNI KIYAFETLERLE BAŞKA BİR VİDEODA

Daha sonra Türk rolüne bürünen kişi, "Ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz" diyerek Suriyelileri istemediğini belirtiyor.