Yoldan geçene ateş edip, kendini vurdu

Küçükçekmece'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki tabanca ile önce yoldan geçenlere ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin geldiğini gören şüpheli havaya ateş açtıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.
Yoldan geçene ateş edip, kendini vurdu21 Kasım 2018, Çarşamba
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