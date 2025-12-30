Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! Adliyede ifade veriyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerine sıçradı.

MERKEZ ÜSSÜ HABERTÜRK

Soruşturmanın merkezinde ise Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ünün önemli isimleri yer aldı. Bu kapsamda kanalın eski genel yayın yönetmenlerinden Mehmet Akif Ersoy ile Veysi Ateş ile Ela Rümeysa Cebeci gibi isimler tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu dosyada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" suçlamalarına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

SAPKINLIK AĞI İLE ÇIKAR SAĞLANDI

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık ifadeleri, kamuoyunda "sapkınlık ağı" olarak nitelendirilen yapının Kenan Tekdağ döneminde kurulduğuna işaret ederken, Tekdağ'ın kanaldaki bazı taciz iddialarını perdelediği ve Ela Rümeysa'yı kullanarak bürokratik ve hukuki çıkar sağladığı iddia edildi.

MEHMET AKİF ERSOY YENİDEN İFADE VERİYOR: ETKİN PİŞMANLIK BOMBASI

Soruşturma devam ederken bomba bir gelişme yaşanduı. Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa yeniden ifade verdiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği iddia edildi.

Ersoy'un vereceği yeni ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ve dosyada adı geçen diğer şüphelilerle ilgili süreci doğrudan etkilemesinin beklendiği ifade ediliyor.