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Yerli otomobil Portakal'ı rahatsız etti

02 Kasım 2017, Perşembe
FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yerli otomobil için atılan önemli adımlardan sonra bir hayli endişelendi. Türkiye'nin hayali olan yerli otomobilin yapılamaması için algı operasyonu başlatan Portakal'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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hakan yiğit hakan yiğit

yerli ve milli olmayanlar bunu anlayamaz

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cevapla 03.11.2017 09:46
insan insan

ismi PORTAKAL olsun..Hatta ilk modele de PORTAKAL arabalarinin Fatih 1 modeli desinler..

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cevapla 03.11.2017 09:16
Antalya Antalya

2021 de almak üzere bekliyorum. Siz de bakarsınız.

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cevapla 03.11.2017 09:13
la tahzen la tahzen

senin gibi beyinsizlerden bunu anlamasını beklemiyoruz.

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cevapla 03.11.2017 08:15
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