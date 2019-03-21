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Yerel seçim yasakları başladı! Yerel seçim yasakları neler?

21.03.2019 10:57

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen propaganda serbestliği ve seçim yasakları bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Seçime ilişkin bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.


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