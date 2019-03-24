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Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi havadan böyle görüntülendi

24.03.2019 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.


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