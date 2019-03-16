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Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı

16.03.2019 10:19

Son dakika... Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı. Teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Öte yanan, saldırganın Türkiye'de iken İstanbul dışına çıkıp çıkmadığı, kimlerle irtibata geçtiği, Başkan Erdoğan'ın programlarına paralel hareket edip etmediği ve telefon kayıtları tek tek mercek altına alındı.


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