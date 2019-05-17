Yeni ortaöğretim sistemi nasıl olacak? Eğitim geliştirme uzmanı değerlendirdi

Eğitim sistemi değişiyor. Yarın açıklanacak eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinde eğitimde yeni sistemin ayrıntıları da belli oldu. Yeni sisteme göre, her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları getirilecek. Bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek. Eğitim Geliştirme Uzmanı Öztuna Norman, yeni ortaöğretim sistemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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