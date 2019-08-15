Yeni Malatyaspor Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? (Video) 15.08.2019 12:01

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor Partizan ile mücadele edecek. Yeni Malatyaspor ilk karşılaşmada 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Malatyaspor taraftarları arama motorlarında Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yeni Malatyaspor Partizan maçına dair merak edilenler...

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor - Partizan karşılaşması Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.