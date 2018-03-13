ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. Pompeo'nun Türkiye ile yıldızı pek barışık değil. Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Mike Pompeo'nun gelişinin Türkiye ile ilişkilere etkisini değerlendirdi.
Yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?13 Mart 2018, Salı
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