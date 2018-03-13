Yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? 13 Mart 2018, Salı

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. Pompeo'nun Türkiye ile yıldızı pek barışık değil. Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Mike Pompeo'nun gelişinin Türkiye ile ilişkilere etkisini değerlendirdi.