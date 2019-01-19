Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 19 Ocak 2019, Cumartesi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.