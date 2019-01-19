Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.
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Yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.
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