Yol Durumu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araç alev aldı

27 Kasım 2017, Pazartesi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar içerisinde kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi yönlendirilirken köprü trafiğe kapatıldı.
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