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Yaşlı kadın eviyle birlikte yandı, dede torunun gözyaşları yürekleri dağladı

16 Kasım 2018, Cuma

Samsun'da bir evde çıkan yangından dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteçle dolaştığı öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede evle birlikte yanarak hayatını kaybetti.


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