Kaliforniya'daki yangında, aracıyla alevlerin içinde ilerlemeye çalışan ABD'li kadın korku dolu anlar yaşadı. Kadın, Allah'a yalvardığı o anları saniye saniye kaydetti.
Yangının ortasında ABD'li kadının feryadı!14 Kasım 2018, Çarşamba
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