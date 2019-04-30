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Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye operasyon! Kazakistan uyruklu çete lideri kadına gözaltı

30.04.2019 18:58

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.


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