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Yalanı güzel söylemek onu gerçek kılar mı?

16.06.2019 01:33

Yalanı güzel söylemek onu gerçek kılar mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçilen belediye başkanlarının seçimden önce söyledikleri "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" sözleri yalan çıktı. Koltuğa oturan adayların ilk işleri emekçileri işten çıkarmak oldu. Herkes İstanbul'da usulsüzlüklerin ortaya çıkması nedeniyle tekrar edilecek olan seçimlere gözünü çevirirken, dış mihraklar ülkenin güvenliğini bozmak için ellerinden geleni yapmaya başladı.


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