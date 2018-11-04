William Engdahl: Kaşıkçı olayının arkasında S-400'ler var 03 Kasım 2018, Cumartesi

Ahaber'in ezber bozan programı Yaz-Boz'un son konuğu 15 Temmuz darbe girişimini ve Türkiye'ye karşı yapılacak dolar operasyonunu aylar öncesinden söyleyen ABD'li profesör William Engdahl oldu.

Kaşıkçı olayını yorumlayan Engdahl, şu yorumu yaptı:

CİDDİ BİR TUZAK

Bu cinayeti işleyenler Prens Selman ve üst düzey korumalar ki bu şahıslar İstanbul'a özel olarak gönderilmişlerdi. Burada asıl sorulması gereken soru bu durumdan çıkar sağlayanlar kimler olduğu. Amerikan istihbaratı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa gitmesi halinde hayati tehlikesi bulunacağını biliyor. Ama uyarmıyor. Demek ki burada ciddi bir tuzak var ve bu olay önceden hazırlanmış bir olay. Peki Amerikan istihbaratı neden Kaşıkçıyı gidip uyarmıyor? Çünkü Suudi devlet şirketi Askeri- Sanayi-Kompleksi, Rusya ile S-400 anlaşması yaptı. Kaşıkçı da bunu gazetesine yazdığı için Suudları çok kızdırdı. Prens Selman, bölgede önemli bir isim ve Washington da bunu kullanmak istedi. Çok karmaşık bir durum aslında!