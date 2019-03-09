Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8) 09.03.2019 11:19

Volkswagen'in sevilen modellerinin başında gelen Golf'ün yeni kasasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Kamuflajsız görüntülenen Volkswagen Golf'ün (Mk8) farklı renklerdeki prototipleri tasarımı ortaya çıkardı. Peki 2020 model Volkswagen Golf'ün teknik özellikleri ne? Yeni Golf Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte Volkswagen (Golf Mk8) ile ilgili merak edilen detaylar...