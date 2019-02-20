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Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

20.02.2019 03:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Adana'da gençlerle buluşma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak, gençlere seslendi.


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