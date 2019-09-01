Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Keita İstanbul Boğazı'nı birlikte izledi.
Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti01.09.2019 13:48
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