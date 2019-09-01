Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti 01.09.2019 13:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Keita İstanbul Boğazı'nı birlikte izledi.