Uzmanlar uyardı: Salam, sosis gibi işlenmiş etlerin 50 gramı bile kanser ediyor! 28.10.2019 16:43

Sofranızdaki bu tehlikeye dikkat! Sosis, salam, pastırma gibi severek tükettiğimiz işlenmiş etler sağlığımıza sigara kadar zarar verebiliyor. İşlenmiş etlerin içerisine katılan katkı maddeleri özellikle çocuklarımızda bağımlılık yapabiliyor. Uzmanlar, "50 gram işlenmiş et kanser yapıyor" diyerek vatandaşları uyarıyor. İşte sosis, salam ve pastırma gibi gıdalardaki kanser sebebi katkı maddeleri ve uzmanlardan kritik uyarılar...

Hemen hemen her gün severek tükettiğimiz, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezleri arasına giren salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar adeta zehir saçıyor. Uzmanlar salam, sosis gibi işlenmiş gıdaların, içerisinde bulunan katkı maddelerinden ötürü kanser edebileceğini vurgularken özellikle çocuklarınızdan uzak tutun önerisinde bulunuyor.

A Haber yayınına katılan Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, özellikle aileleri işlenmiş etler konusunda uyardı. Buyrukçu, salam, sosis gibi işlenmiş etlerin raflarda daha uzun süre kalabilmesi için içerisine katılan maddelerin sigarayla aynı etkiyi yarattığına dikkat çekti. Katkı maddelerinin bağırsaklarda reaksiyon geliştirdiğini vurgulayan Dr. Buyrukçu, bu maddelerin tıpkı sigara gibi kanserojen etkiler, romatizmal hastalıklar, akciğer hastalıkları ve alerjik hastalıklara yol açtığını vurguladı. Dr. Buğra Buyrukçu, son yıllarda özellikle çocuklarda artan alerjik problemlerin işlenmiş etlerdeki katkı maddelerinden kaynaklandığını belirterek anne-babaları da uyardı.

ÇOCUKLARI BAĞIMLI YAPIYOR

İşlenmiş etlerde bulunan katkı maddelerinin mutluluk hormonunu artırdığını belirten Dr. Buğra Buyrukçu, bu sebeple çocukların yedikçe mutlu olduğunu ve ertesi gün tekrar istediğini söylüyor. Dr. Buyrukçu, çocuklarına bu gıdaları tükettiren anne-babaları uyararak "Çocukların alerjik reaksiyonlarını kendi elinizle tetikliyorsunuz!" diyor.

HANGİ KANSERE SEBEP OLUYOR

Kanserden korunmak için kesinlikle çocuklarımıza işlenmiş et tükettirmememizi söyleyen Dr. Buyrukçu, işlenmiş etlerin romatizmal hastalıklara ve akciğer hastalıklarına sebep olduğunu söylüyor.

EMİN OLDUĞUNUZ GIDALARI TÜKETTİRİN

Dr. Buğra Buyrukçu bu tür zehir saçan gıdaları sofralarımızdan uzak tutmamızı tembihleyerek "çocuklarınıza sadece emin olduğunuz gıdaları tükettirin" dedi.

İŞLENMİŞ ET NEDİR?

İşlenmiş et, raf ömrünü uzatmak ve lezzetini değiştirmek için koruyucular dâhil edilerek farklı yöntemlerle elde edilmiş salam, sosis, sucuk gibi et türevlerinin tamamıdır. Konserve ve paketlenmiş tüm etler, et sosları buna dahildir. İşlenmiş etin zararı raf ömrünü uzatmak için içerisine eklenen kimyasallarla başlıyor. Bu etler pişirilirken yüksek ısıya maruz kalan kimyasalların tamamen kanserojen halline dönüşmesiyle devam ediyor.