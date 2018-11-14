Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 40'a yakın kitaba imza atan usta yazar Sadık Albayrak'a saygı gecesi düzenledi. A Haber'e konuşan Sadık Albayrak artık yeni bir Türkiye olduğuna vurgu yaptı "Aslımıza dönüyoruz" dedi.
Usta yazar Sadık Albayrak'a saygı gecesi14 Kasım 2018, Çarşamba
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