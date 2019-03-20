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Usta oyuncu Ümit Yesin'e veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

20.03.2019 14:16

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Üsküdar Şakirin Camii’ne uğurlandı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra, tiyatro ve sinema dünyasından birçok ünlü isim, Yesin’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


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