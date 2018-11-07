Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı

İstanbul, Üsküdar'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı07 Kasım 2018, Çarşamba
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